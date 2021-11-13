Российский препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в продажу в начале декабря 2021 года

Препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в продажу в начале декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый сообщил, что препарат от коронавирусной инфекции в форме инъекций «Арепливир» поступит в продажу в начале декабря 2021 года.

- Уже с начала декабря он начнет поступать в продажу. И мы сможем обеспечить всю страну, все регионы страны. По мере того, как органы здравоохранения страны будут присылать заявки, мы считаем, что сможем произвести достаточно, чтобы не было дефицита и очереди на препарат, — цитирует Белого РИА Новости.

Белый уточнил, что препарат предназначен для госпитализированных пациентов. Он отметил, что это самая главная когорта больных, так как больше всего рисков появляется на госпитальном этапе. Также специалист подчеркнул «очень высокую» эффективно «Арепливира».

12 октября появилась информация, что в России зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир». Как сообщили его разработчики, он уже прошел процедуру регистрации и получил регистрационное удостоверение. В скором времени «Арепливир» появится в больницах. Отмечается, что разработка российских ученых позволить снизить острую потребность медиков в госпитальных средствах терапии COVID-19.