Четыре человека погибли при пожаре в Солнечногорске Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В подмосковном Солнечногорске в результате пожара в хозяйственном здании погибли четыре человека, сообщила прокуратура Московской области.

«Сегодня в хозяйственной постройке на улице Прибрежная в городском округе Солнечногорск, произошел пожар. В результате погибли четыре человека, еще двое пострадали», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время прокуратура проводит проверку и устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Воронеже при пожаре бытовки погибли два человека - мужчина и женщина.

Напомним, в мае этого года в Пермском крае произошел пожар в частном одноэтажном деревянном доме. В огне погибли восемь человек. Среди них двое детей 4 и 9 лет, их 39-летняя мать. Также среди жертв 20-летний парень, 30-летний молодой мужчина, и две женщины - 66 и 40 лет и еще один мужчина.