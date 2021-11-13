WSJ заявила о наличии у России компромата на власти США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия имеет опасный для властей Соединенных Штатов компромат, который может выстпавить в невыгодном свете любую американскую администрацию – и демократическую, и республиканскую, заявил журналист Холман Дженкинс-младший.

Обозреватель Wall Street Journal провел анализ действий директора ФБР Джеймса Коми в октябре 2016 года во время предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. По мнению Дженкинса-младшего, глава разведывательного управления США хотел уберечь от компромата Демократическую партию, кандидатом от которой тогда была Клинтон. Вместе с тем в ходе этого Коми открыл новое расследование по делу о ее переписке, когда еще была главой Госдепартамента. Это подорвало доверие к Клинтон, указывает Дженкинс-младший.

Все утверждения в так называемом рашагейте, то есть обвинениях в причастности России к выборам президента США 2016 года, противоречат действительности, отметил журналист. Он обратил внимание, что все американские лидеры пытались наладить диалог с Россией и получить выгоду от этого.

«Не обязательно любить Трампа или одобрять то, как он высказался о Путине, или его многочисленные действия и бездействия, чтобы понять, что все они были, по сути, обычными и объяснимыми по мотивам. Все президенты надеются получить политическую выгоду от улучшения отношений. Каждый президент, начиная с Джорджа Буша-младшего, стремился подружиться с Путиным. Все понимают, что Москва может повлиять на их перспективы переизбрания тем, что она делает или не делает», – написал Дженкинс-младший.

По заявлению журналиста, если Москва обнародует компромат на властную систему США, то сможет серьезно пошатнуть американскую политическую элиту.