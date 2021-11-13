Мужчина погиб в московском метро, пытаясь спасти упавшего на пути человека Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В московском метрополитене мужчина погиб, пытаясь спасти упавшего на пути пассажира. Инцидент произошел на станции «Сходненская».

Как сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта, мужчина свалился на пути перед приближающимся поездом. Один из прохожих пытался его спасти, но тоже упал вниз.

Благодаря бдительности вовремя затормозившего машиниста, первый мужчина остался жив - и тут же скрылся с места происшествия. Пытавшийся спасти его прохожий погиб.

Из-за инцидента движение на Таганско-Краснопресненской линии остановили: порядка 20 поездов было отменено. Машинист, как сообщили в Дептрансе, получил психологическую травму.

Напомним, в начале ноября 2021 в Санкт-Петербурге мальчик упал на пути на станции метро «Площадь Мужества». Силами сотрудников метро и полиции мальчика достали с путей, после чего его сразу же госпитализировали в детскую больницу. Ребенок был в тяжелом состоянии.