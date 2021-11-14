В Подольске школьник погиб из-за взрыва боеприпаса

Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства гибели юноши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

17-летний подросток погиб в Подольске в результате неосторожного обращения с боеприпасами, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, уточнив, что трагедия произошла в пятницу, 12 ноября 2021 года.

"По поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева на место происшествия выезжал исполняющий обязанности Подольского городского прокурора Ильяс Салмин", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Прокуратуре предстоит выяснить причины и обстоятельства гибели юноши. Кроме того, правоохранительные органы дадут оценку "соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних".

Как ранее писал сайт kp.ru, прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту гибели несовершеннолетнего в городе Гусь-Хрустальный.

По предварительным данным, в этот день подросток гулял в компании сверстников и щалез на высоковольтный столб электропередачи недалеко от железной дороги. Во время спуска с него мальчик зацепился одеждой за провод и получил удар током, упал на землю и скончался на месте происшествия.