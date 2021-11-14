Австрия вводит локдаун для невакцинированных от коронавируса Фото: wikimedia.org

Австрия с 15 ноября 2021 вводит локдаун для невакцинированных от коронавируса, рассказал канцлер республики Александер Шалленберг в обращении к населению страны.

По его словам, ограничения на выход из дома будут действовать для непривитых граждан старше 12 лет. Им будет разрешено покидать свои жилища только в исключительных случаях, такие как выход за покупками в магазины и аптеки, на работу и прогулки, а также на помощь нуждающимся, сказал он.

Посещение общественных мест будет возможно только для тех, кто имеет сертификаты о вакцинации от коронавируса. Как отметил Шалленберг, в Австрии сложилась тяжелая ситуация с распространением COVID-19, и четвертая волна заболеваемости «настигла страну в полную силу».

С начала пандемии в Австрии коронавирусом заболели 948 тысяч человек, скончались от инфекции свыше 11,5 тысяч пациентов.