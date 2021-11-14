На месте взрыва на складе НЛМК в Липецке под завалами могут находиться люди Фото: Лия МУРАДЬЯН

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) произошел взрыв. Причиной стало возгорание конвейера углеподготовки на складе угля, под завалами могут находиться люди рассказал источник в экстренных службах. В компании эту информации опровергли.

В результате взрыва произошел пожар, была частично повреждена кровля склада. На месте пожара сохраняется задымление, спасатели проводят разведку, пытаясь обнаружить пострадавших, передает ТАСС.

Тем временем в Единой диспетчерской службе рассказали, что пока известно об одной пострадавшей. В настоящее время там работают скорая помощь, пожарные и полиция.

Как писал сайт kp.ru, в августе этого года на территории НЛМК прогремел взрыв. По словам очевидцев, ЧП случилось в районе кислородного цеха НЛМК. После громкого хлопка на кислородно-распределительном пункте загорелась кровля – площадь пожара составила 40 м2.