Летчик из США удивился тому, что у советских людей есть чувство юмора. Фото: ТАСС/Георгий Надеждин

Американцев удивляло чувство юмора советских летчиков, которые в разгар «Холодной войны» поднимали в воздух самолеты МиГ для перехвата истребителей США. Об этом пишет портал Theaviationgeekclub со ссылкой на сборник рассказов, посвященный воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight.

В отрывке из книги приводятся воспоминания одного из американских пилотов по имени Чак Хаусман, который рассказал, что ему стали известны детали переговоров советских летчиков с землей.

«Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем — у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты», - вспоминает американец.

По его словам, «русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и спросили, что им делать» в этом случае. Ответ диспетчера шокировал Чака Хаусмана – тот решил пошутить и сказал пилотам МиГ: «Улыбнитесь».

«Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», - отмечается в отрывке рассказа.

Каким образом американец узнал подробности переговоров советских летчиков, не уточняется.