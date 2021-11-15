Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире14 ноября 2021 23:40

Американцев удивляло чувство юмора советских летчиков

Летчик из США рассказал, как шутили пилоты самолетов МиГ во время перехвата американских истребителей в разгар «Холодной войны»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Летчик из США удивился тому, что у советских людей есть чувство юмора. Фото: ТАСС/Георгий Надеждин

Летчик из США удивился тому, что у советских людей есть чувство юмора. Фото: ТАСС/Георгий Надеждин

Американцев удивляло чувство юмора советских летчиков, которые в разгар «Холодной войны» поднимали в воздух самолеты МиГ для перехвата истребителей США. Об этом пишет портал Theaviationgeekclub со ссылкой на сборник рассказов, посвященный воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight.

В отрывке из книги приводятся воспоминания одного из американских пилотов по имени Чак Хаусман, который рассказал, что ему стали известны детали переговоров советских летчиков с землей.

«Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем — у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты», - вспоминает американец.

По его словам, «русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и спросили, что им делать» в этом случае. Ответ диспетчера шокировал Чака Хаусмана – тот решил пошутить и сказал пилотам МиГ: «Улыбнитесь».

«Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», - отмечается в отрывке рассказа.

Каким образом американец узнал подробности переговоров советских летчиков, не уточняется.