Сборная России проиграла Хорватии 0:1

Вратарь сборной России Матвей Сафонов в матче с хорватами пропустил только один мяч – от своего защитника Федора Кудряшова Фото: REUTERS

Игроки сборной России в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года проиграли футболистам Хорватии со счетом 0:1, причем победить хорватам на встрече с россиянами удалось только потому, что защитник нашей сборной Федор Кудряшов на 81-й минуте забил мяч в свои ворота после рикошета.

Игра проходила в воскресенье, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите. Главный тренер сборной России Валерий Карпин, подводя итог матча, сказал, что произошло в поединке с Хорватией. По его словам, «у многих футболистов не было желания получать мяч», не получилась контригра.

«Обороняться 90 минут тяжело. Когда 80 минут из 90 проводишь в своей штрафной, что-то может произойти, так и случилось. Не было ни секунды передохнуть. Чтобы этого не случалось надо хотеть получать мяч», - приводит его слова «КП» – спорт».

Карпин также сказал, что берет на себя вину за это поражение.

Таким образом, команда Хорватии с 23 очками возглавила группу H и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре, а сборная России с 22 баллами заняла второе место в турнирной таблице и будет бороться за право выступить на мировом первенстве, как писал сайт kp.ru, в стыковых матчах весной. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе.