В России более 40% работодателей стали спрашивать у сотрудников QR-коды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

QR-коды все активнее вводятся в жизнь россиян. Их спрашивают не только при посещении общественных мест, но и на работе. Многие работодатели стали уделять данному вопросу особое внимание.

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» выяснил, в каких сферах рынка труда в России и как часто у работников стали спрашивать QR-коды.

42% респондентов, которые приняли участие в опросе сервиса, отметили, что руководство стало требоваться QR-коды.

38% опрошенных признаются, что это не доставляет им проблем, так как уже успели вакцинироваться от COVID-19 или уже перенести болезнь, что тоже дает право на цифровой код.

В каких сферах чаще всего просят QR-коды:

Сфера услуг -11,9%,

Бухгалтерия, финансы, банки - 11,9%,

Образование, наука, языки - 9,5%,

Медицина и фармация - 9,5%,

Розничная торговля - 9,5%.

Рестораны, кафе, общепит - 7,1%.

На эти сферы пришлись максимальные показатели. Но в других отраслях также требуют коды.

Участники опроса уверены, что данная система контроля особо актуальна в сфере услуг, медицине, продажах, общественном питании, транспорте и образовании.

Стоит отметить, что ужесточение требований по QR-кодам россияне отметили в ноябре 2021 года, сообщает RT.

С 1 февраля в России повсеместно планируют ввести систему QR-кодов. Планируется, что проверять их будут даже на транспорте. А вот на детей и подростков пока такие меры не будут распространяться, сообщает ФАН.

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