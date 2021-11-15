Минфин предложил повысить минимальную цену за водку и коньяк

В России предложили повысить минимальную цену за водку и коньяк Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство финансов России предложило повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк с 1 января 2022 года. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Так, минимальную цену на водку предложено повысить на 7,4 процента — с действующих 243 до 261 рубля за полулитровую бутылку. Минимальная стоимость коньяка может вырасти на 7,6 процента — с текущих 446 до 480 рублей за бутылку того же объема.

В конце апреля 2021 года появилась информация, что в Минфине РФ намерены рассмотреть вопрос об установлении минимальных розничных цен (МРЦ) на все виды алкогольные напитки. С такой рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации, говорится в протоколе совещания комитета СФ по экономической политике. На данный момент в нашей стране МРЦ установлена только на напитки, в которых уровень содержания спирта свыше отметки 28%, а также на игристые вина. Предполагается, что введение минимальной планки для спиртных напитков на менее крепкий алкоголь станет возможным только после корректировки договора о ЕАЭС. Минфин уже подготовил проект изменений.