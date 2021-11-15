Путин отменяет с 1 января 2022 года указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин со следующего года отменяет указ от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера.

«Признать утратившими силу ...указ президента Российской Федерации от 20 декабря 1993 г. № 2226 "Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям», - говорится в тексте соответствующего указа главы государства о внесении изменений в стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Кроме того, признаются утратившими силу указ от 25 марта 1992 года о неотложных мерах по государственной поддержке экономики Бурятской ССР, а также Указы президента России от 24 января 1992 года о неотложных мерах по стабилизации экономики и развитии социальной сферы Коми ССР.

Новый президентский указ также исключаются слова «Ненецкого автономного округа» из подпункта «д» в пункте 22 стратегии развития Арктической зоны, где говорится о стратегии на Чукотке, а также создании подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский - Анадырь.

Соответствующий указ российского лидера вступит в силу с 1 января следующего года.