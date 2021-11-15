Совбез Армении заявил, что проникшие на территорию страны военные Азербайджана ушли Фото: REUTERS

Совет безопасности Армении заявил, что азербайджанские военные, которые накануне проникли на суверенную территорию страны на одном из восточных участков границы, покинули республику.

В Совбезе заявляют, что в минувшие воскресенье, 14 ноября, четыре боевых поста Армении оказались в окружении, но азербайджанские военные отошли вместе с техникой после переговоров. Однако, уточняется, что с четырех позиций выведены и армянские подразделения.

«Совет безопасности обращает внимание России, ОДКБ и международного сообщества на агрессивные действия Азербайджана …Совет безопасности Армении выражает решимость властей и народа в вопросе защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости», - говорится в заявлении военного ведомства.

В минувшие воскресенье, 14 ноября, Министерство обороны Армении сначала сообщало о перестрелке на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а позже о попытках войск Азербайджана продвинуть позиции. Однако вечером ведомство заявило, что перестрелка прекращена, а ситуация относительно стабилизировалась.

Баку пока не прокомментировало произошедшие.