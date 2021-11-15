Песков заявил, что Россия продолжит помогать Донбассу в борьбе с коронавирусом

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сложности с оказанием Донбассу гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией существуют, однако Россия продолжит делать все от нее зависящее для помощи в этой борьбе. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать все возможное. Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но, несмотря на это, Россия будет делать все необходимое», - заявил председатель Кремля.

Комментируя вопрос о том, готова ли Россия содействовать отправке Украиной вакцин европейских производителей в Донбасс, пресс-секретарь российского лидера отметил, что украинские власти должны сами предложить руководству Донбасса направить препараты в регион.

Напомним, накануне в ЛНР сообщила об обстреле поселка Молодежное в Донбассе из гранатомёта со стороны Украины.