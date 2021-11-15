Эксперт оценил меры правительства РФ по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора»

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Министерство сельского хозяйства РФ предложило меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора». Остановить рост стоимости сельхозпродукции предполагается двумя способами: увеличив посевные площади и расширив складские помещения.

Планируется, что первая мера будет реализована до конца 2025 года. Площади полей под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови собираются увеличить на 14% до 108,3 га. В 2020 году под эти цели в России было выделено 94,7 га земли. Около 60% новых полей будут использоваться впервые.

Вторая мера коснется помещений для хранения сельхозпродукции. Минсельхоз РФ планирует создать в России специализированные склады, рассчитанные на хранение до 313,9 тысяч тонн овощей. Компании, которые будут строить новые хранилища, смогут рассчитывать на господдержку. Им компенсируют до 20% понесенных затрат. Минсельхоз РФ рассчитывает, что эти меры помогут уменьшить стоимость «борщевого набора».

Руководитель АНО «Институт развития предпринимательства и экономики», доцент Финансового университета Наталья Назарова считает предложенные решения правильными, но не конечными, заметно снизить цены только эти меры вряд ли позволят. По мнению эксперта, в центре внимания должна находиться разработка постоянно действующего системного механизма, который будет направлен на стабильный рост и поддержку производства.

«Чтобы регулировать рост цен, надо работать над увеличением предложения через вывод на рынок новых небольших игроков. Добиться этого можно также благодаря стимулированию механизмов кооперации сельхозпроизводителей, активно применяемых в мире и демонстрирующих хорошие результаты благодаря возможностям снизить издержки за счет синергии и эффекта масштаба», - отметила Наталья Назарова.

По ее мнению, развитие широкой сети кооперации откроет продукции небольших сельхозпредприятий и агрофирм доступ на прилавки магазинов.

«Для России это новый и важный шаг - мы должны создавать условия, стимулирующие развитие кооперации, ресурсного бартера, взаимообмена оборудованием, технологиями, специалистами. Такие меры смогут открыть для небольших производителей доступ на полки торговых сетей, тем самым увеличив предложение для потребителей. И это в свою очередь приведет не только к стабилизации цен на продукты питания, но и обеспечит появление на рынке новых небольших игроков», - считает эксперт.

Напомним, стоимость овощей сильно выросла в цене летом 2021 года. Ценник на некоторые продукты из так называемого «борщевого набора» увеличился минимум в два раза. Так, свекла подорожала на 69%, морковь - на 56%, картофель - на 50%. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры, способные остановить рост цен на основной набор овощей.