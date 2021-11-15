Иммунолог рассказал о разработке в России препарата против коронавируса на основе РНК Фото: Иван МАКЕЕВ

Иммунолог Александр Чепурнов в беседе с изданием Lenta.ru назвал две технологии, по которым на сегодняшний день ведутся разработки препаратов от коронавируса, способных прервать развитие инфекции на ранних стадиях.

Эксперт считает, что сегодня наиболее эффективной разработкой в части препаратов, способных прервать развитие коронавируса, считается технология ингибиторов протеаз, вторая технология, развитие которой, как представляется ученому, может дать хорошие результаты, это разработка препарата на основе малых интерферирующих РНК.

"Это еще одна технология. Интерферирующих РНК, то есть небольшие участки РНК, которые, заступая на информационную РНК самого коронавируса, блокируют его считывание и таким образом парализуют воспроизводство вируса", пояснил он.

Чепурнов добавил, что говорить об эффективности такого препарата пока не представляется возможным.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также рассказывал, что в России подходит к завершению разработка препарата, который способен остановить развитие COVID-19, передают "Известия".

Ранее председатель совета директоров компании "Промомед" Петр Белый рассказал, что препарат "Арепливир" от коронавируса может быть выпущен в формате ингалятора, передает телеканал "360".