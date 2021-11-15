Российские компании захотели вернуть сотрудников в офис Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики компании "Работа.ру" выяснили, что почти половина опрошенных работодателей (48%) планируют вернуть всех удаленных сотрудников обратно в офисы после улучшения эпидемиологической ситуации, передает Lenta.ru.

Около 14% сказали, что хотят частично вернуть работников в офисы, 19% представителей компаний планируют трудиться в гибридном формате или вообще не будут менять текущий режим работы.

Специалисты отметили, что у 45% представителей бизнеса в настоящее время работают дистанционно менее 10 процентов, а в 30 процентах фирм - 10-30 процентов.

Ранее стало известно, что за год число вакансий с удалённым графиком работы в России выросло вдвое. Более активно публикуются предложения с возможностью работать дистанционно в сферах IT, интернета и телекома, передает RT.

Издание Life.ru рассказывало, что делать, если работодатель не желает переводить своих сотрудников на работу из дома, не обеспечивает масками, антисептиками и не проводит различные профилактические мероприятия.

"Необязательно находиться в группе риска, чтобы работать из дома. Если ваш работодатель спустя рукава относится к профилактическим мерам, то вы имеете право на удалёнку. Достаточно просто написать заявление об этом", - рассказал руководитель направления "Трудовое право" компании "Николаев, Рубин и партнёры" Василий Куницын.