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В мире15 ноября 2021 16:06

Евросоюз принял решение по пятому пакету санкций против Белоруссии

Главы МИД ЕС не сомневаются в необходимости новых ограничениях в отношении Минска
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Главы МИД ЕС не сомневаются в необходимости новых санкций против Белоруссии

Главы МИД ЕС не сомневаются в необходимости новых санкций против Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел стран Европейского союза приняли политическое решение по пятому пакету санкций в отношении Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого пакета ограничительных мер. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, сделал глава внешнеполитического ведомства Польши Збигнев Рау.

«Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций …. Никто не сомневался, что будет необходим очередной шестой раунд», - заявил польский министр.

Рау отметил, что ситуация «динамична», и поэтому необходимо «реагировать пропорционально».

Напомним, сообщалось, что Европейский союз собирается ввести санкции в отношении около 30 белорусских физических и юридических лиц. Согласно представленной информации, ограничения коснуться министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макейя, а также авиакомпании «Белавиа».