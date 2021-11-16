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Происшествия15 ноября 2021 21:24

При стрельбе у школы в США пострадали пять подростков

Предполагаемый стрелок скрылся, раненые госпитализированы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Возраст раненых подростков – от 14 до 17 лет

Возраст раненых подростков – от 14 до 17 лет

Фото: REUTERS

В понедельник, 15 ноября, неизвестный открыл стрельбу возле одной из школ в американском городе Аврора (штат Колорадо), в результате ранения получили по меньшей мере пять подростков.

Городская полиция на своей странице в Twitter сообщила, что предполагаемый стрелок скрылся с места преступления, ведутся поиски подозреваемого.

Всех раненых доставили в больницу, младшему из пострадавших 14 лет, старшему – 17. Школа сейчас оцеплена полицией.

Напомним, сайт kp.ru писал о другой трагедии в городе Аврора – массовом убийстве людей в кинотеатре. В июле 2012 года бывший аспирант Университета Колорадо Джеймс Холмс открыл огонь по зрителям на премьере нового фильма о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды». То были убиты 12 человек, еще 58 получили ранения.