При стрельбе у школы в США пострадали пять подростков

Возраст раненых подростков – от 14 до 17 лет Фото: REUTERS

В понедельник, 15 ноября, неизвестный открыл стрельбу возле одной из школ в американском городе Аврора (штат Колорадо), в результате ранения получили по меньшей мере пять подростков.

Городская полиция на своей странице в Twitter сообщила, что предполагаемый стрелок скрылся с места преступления, ведутся поиски подозреваемого.

Всех раненых доставили в больницу, младшему из пострадавших 14 лет, старшему – 17. Школа сейчас оцеплена полицией.

Напомним, сайт kp.ru писал о другой трагедии в городе Аврора – массовом убийстве людей в кинотеатре. В июле 2012 года бывший аспирант Университета Колорадо Джеймс Холмс открыл огонь по зрителям на премьере нового фильма о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды». То были убиты 12 человек, еще 58 получили ранения.