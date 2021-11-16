Диетолог-эндокринолог ответила, есть ли алкоголь, который не нанесет вреда организму Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, существует ли алкоголь, полезный для здоровья, и в каких количествах его можно употреблять.

По словам врача, нужно помнить, что безопасной дозы алкоголя, как и полезных видов спиртных напитков не существует.

Бытует мнение, что бокал красного вина укрепит сердце, а бутылочка пива – мочевой пузырь.

- Спиртное всегда оказывает действие на организм. Это может быть повышение артериального давления, расширение кровеносных сосудов, усиление кровообращения, - перечисляет эксперт в беседе с Пятым каналом.

Кому-то подобное воздействие может пойти на пользу, а вот кому-то, наоборот, принести вред.

Стоит помнить, что каждый грамм спиртного сказывается на почках, печени, головном мозге и нервной системе. Врач настаивает, что спирт, содержащийся в любом алкоголе, безусловно вредит.

- Нет безвредной дозы, воздействие всегда будет отрицательным, чтобы не говорили. Это рекомендация ВОЗ, которая подтверждена многочисленными научными исследования, - говорит Филиппова.

Диетолог посоветовала укреплять иммунитет и поддерживать здоровье не крепленым грузинским, а безалкогольным — любого происхождения.

Подойдет глинтвейн, травяные чаи и морсы.

Больше, чем за красное вино, организм скажет спасибо за физическую нагрузку и разнообразный рацион.

Ранее россиянам рассказали о пользе глинтвейна для укрепления иммунитета.

Этот напиток употребляют в качестве согревающего. Входящий в состав алкоголь обладает сосудорасширяющим эффектом, плюс туда входит ряд специй типа корицы и гвоздики, которые добавляют для согревающего эффекта.

Но если сварить глинтвейн без спиртного,то согревающий эффект останется, а также будут противовоспалительные и иммуностимулирующие эффекты, сообщает телеканал "360".