Глава «Нафтогаза»: Из-за «Северного потока — 2» Украина будет терять два миллиарда долларов в год

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После запуска газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию потери Украины будут составлять около двух миллиардов долларов в год, поэтому Киев не теряет надежды заблокировать российский проект, заявил в интервью агентству Reuters глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», - уточнил он.

По словам Витренко, в Киеве также ожидают, что конгресс США наложит санкции на оператора проекта Nord Stream 2 AG, «потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам».

Руководитель «Нафтогаза» подчеркнул, что российский газопровод «фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник он объявил, что регулятор ФРГ удовлетворил просьбу украинской стороны об участии в сертификации проекта. Позже немецкое федеральное сетевое агентство BNetzA подтвердило: Украина действительно будет участвовать в процессе, но без права вето.