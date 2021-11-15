Регулятор ФРГ подтвердил, что «Нафтогаз» допустили к сертификации «Северного потока — 2»

Строительство «Северного потока — 2» завершено, газопровод готов к запуску Фото: REUTERS

Немецкое федеральное сетевое агентство регулятор Bundesnetzagentur (BNetzA, BNA) подтвердил, что украинские компании «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» примут участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2», но без права вето.

Об этом сообщили в пресс-службе BNA, уточнив: «Нафтогаз Украины» и LLC «Газотранспортная система Украины» сегодня были допущены к процессу сертификации. Допущенные к процессу имеют права, в особенности, право давать свою оценку. Права вето они не имеют».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 ноября Украина подала заявку на участие в сертификации проекта, немецкий регулятор пообещал принять решение по этому вопросу в течение недели. В тот же день в «Газпроме» сообщили, что строительство «Северного потока — 2» завершено, газопровод готов к запуску.

Ранее в понедельник, 15 ноября, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что регулятор ФРГ удовлетворил просьбу украинской стороны об участии в сертификации проекта.