Регулятор ФРГ разрешил "Нафтогазу" принимать участие в сертификации "Северного потока — 2"

"Нафтогаз" заявил о готовности привести аргументы, почему "Северный поток - 2" не может быть сертифицирован Фото: REUTERS

Регулятор ФРГ принял решение по заявке украинского "Нафтогаза", который хотел участвовать в сертификации оператора "Северного потока - 2". Немецкая сторона удовлетворила эту просьбу.

О том, что решение было принято в пользу Украины, сообщил глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Нафтогаз примет участие в процедуре сертификации оператора Северного потока-2! Такое решение принял сегодня немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы привести свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", - написал Витренко в своем Facebook.

Как ранее писал сайт kp.ru, Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина может предложить Европе более выгодные условия транзита газа, чем Россия. По его словам, мощности украинских ГТС не уступают мощностям газопровода "Северный поток - 2".