Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности США и Китая перед миром и перед людьми Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в ходе онлайн встречи с главой Китая Си Цзиньпином заявил ему об ответственности Вашингтона и Пекина перед миром, а также предложил установить «сообразующиеся со здравым смыслом ограничения».

«У нас есть ответственность перед миром и перед нашими людьми», - заявил глава Белого дома.

Байден также отметил необходимость открытого и честного обмена мнениями между главами США и Китая. По его словам, лидеры этих стран всегда «честно и открыто коммуницировали», а также «никогда не расходились, размышляя о том, что думал другой человек».

«Нам нужно установить некоторые ограничения, сообразующиеся со здравым смыслом», - заявил американский лидер, указав на «особенно по жизненно важные мировые проблемы, как борьба с изменением климата».

В свою очередь, председатель КНР в ходе встречи, которая шла больше трех часов, призвал президента США конструктивно решать разногласия между Пекином и Вашингтоном, не допуская того, чтобы отношения двух стран вышли из-под контроля.