Александр Ведяхин: «Искусственный интеллект использует каждый из нас»

Александр Ведяхин — топ-менеджер, первый заместитель председателя Правления Сбера.

У нас в стране уже есть нормативная база, и ее нужно просто исполнять, чтобы двигаться вперед. Об этом в рамках международной конференции AI Journey 2021 заявил топ-менеджер Сбера Александр Ведяхин.

– Российская стратегия искусственного интеллекта – одна из немногих стратегий в мире, которую подписал лично президент страны, – пояснил Ведяхин. – Есть федеральный проект «Искусственный интеллект», создан альянс, недавно мы подписали соглашение о Кодексе этики в сфере ИИ. Выбраны вузы, на базе которых будут созданы большие исследовательские центры в области ИИ. Государство вместе с компаниями-партнерами, одной из которых является Сбер, выделило большие деньги, чтобы искусственный интеллект развивался и с научной точки зрения. Поэтому я думаю, что Россия находится на очень мощном, правильном треке развития.

Искусственный интеллект сегодня применяют в своей работе многие компании, ориентированные на ESG-управление. По прогнозу консалтинговой компании PwC, только в четырех отраслях – в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и водном хозяйстве – экономическая выгода от использования искусственного интеллекта для решения экологических проблем может составить до 5,2 триллиона долларов к 2030 году. Такие деньги наверняка привлекут и инвесторов, и других бизнесменов.

– В том или ином смысле искусственный интеллект использует каждый из нас, – уверен Александр Ведяхин. – Это возможность оптимизации всех процессов – он улучшает скорость, качество, персонализацию и эффективность процессов в 5–7 раз. Если мы говорим про промышленные решения, то его применяют все крупнейшие компании. Крупные – примерно на 80%, средние – на 50–70%. Малый и средний бизнес пока только начинает осваивать технологию.