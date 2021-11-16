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Недвижимость16 ноября 2021 8:40

Аналитики рассказали, стоит ли ждать понижения цен на недвижимость

Пока прогнозы не самые обнадеживающие
Елена АКИМОВА
Аналитики рассказали, стоит ли ждать понижения цен на недвижимость

Аналитики рассказали, стоит ли ждать понижения цен на недвижимость

Фото: Евгения ГУСЕВА

Будут ли снижаться цены на недвижимость? Этот вопрос беспокоит каждого, кто задумывался о приобретении своих квадратных метров.

С введением льготной ипотеки цены на недвижимость поползли вверх. В июле 2021 года условия по льготной программе ужесточили, но, вопреки ожиданиям, это не обрушило цены на рыке.

В третьем квартале 2021 года спрос на новостройки сократился всего на 10% в сравнении с предыдущим кварталом. Покупатели продолжают интересоваться рынком.

Подогревает интерес и собственная программа кредитования. Многие застройщики совместно с банками предлагают более выгодные условия. Порой ставки по таким программам не превышают 5%, что гарантирует спрос.

- Именно благодаря такому подходу спрос на новостройки остается на более-менее стабильно высоком уровне и не падает так резко, как это могло бы произойти, не будь субсидированных ставок и рассрочек от застройщиков, - говорит эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Она пока не видит основания для снижения цен на недвижимость. Причина еще и в том, что цены на строительные материалы постоянно растут.

- Если говорить о вторичной недвижимости, то там уже четко виден тренд к снижению из-за растущих ипотечных ставок — к концу года кредит под 8-8,5% годовых будет чем-то сказочным. В первом квартале следующего года возможно снижение вплоть до 5% от текущих цен, - комментирует «Ридусу» эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Аналитики сходятся во мнении, что процентные ставки по ипотечным кредитам в России продолжат расти. Это связано с ростом ключевой ставки ЦБ.

Высока вероятность, что на декабрьском заседании регулятор снова повысит ставки до, таким образом средний процент по ипотечным кредитам может вырасти на 1-1,5% к концу 2022 года.

С начала года российские банки выдали ипотечных кредитов больше, чем за весь 2020 год. Всплеску спроса, похоже, не помешали ни изменений условий льготных программ, ни рост ключевой ставки.

- Если в январе средняя ставка по ипотечным кредитам колебалась в рамках 7,2–7,3%, то к концу октября 2021 года она выросла до 8,05–8,5%. В I квартале 2022 года можно ожидать роста ставок по ипотеке до 8,7–9%, - комментирует "Известиям" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари».