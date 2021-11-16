Аналитики рассказали, стоит ли ждать понижения цен на недвижимость Фото: Евгения ГУСЕВА

Будут ли снижаться цены на недвижимость? Этот вопрос беспокоит каждого, кто задумывался о приобретении своих квадратных метров.

С введением льготной ипотеки цены на недвижимость поползли вверх. В июле 2021 года условия по льготной программе ужесточили, но, вопреки ожиданиям, это не обрушило цены на рыке.

В третьем квартале 2021 года спрос на новостройки сократился всего на 10% в сравнении с предыдущим кварталом. Покупатели продолжают интересоваться рынком.

Подогревает интерес и собственная программа кредитования. Многие застройщики совместно с банками предлагают более выгодные условия. Порой ставки по таким программам не превышают 5%, что гарантирует спрос.

- Именно благодаря такому подходу спрос на новостройки остается на более-менее стабильно высоком уровне и не падает так резко, как это могло бы произойти, не будь субсидированных ставок и рассрочек от застройщиков, - говорит эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Она пока не видит основания для снижения цен на недвижимость. Причина еще и в том, что цены на строительные материалы постоянно растут.

- Если говорить о вторичной недвижимости, то там уже четко виден тренд к снижению из-за растущих ипотечных ставок — к концу года кредит под 8-8,5% годовых будет чем-то сказочным. В первом квартале следующего года возможно снижение вплоть до 5% от текущих цен, - комментирует «Ридусу» эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Аналитики сходятся во мнении, что процентные ставки по ипотечным кредитам в России продолжат расти. Это связано с ростом ключевой ставки ЦБ.

Высока вероятность, что на декабрьском заседании регулятор снова повысит ставки до, таким образом средний процент по ипотечным кредитам может вырасти на 1-1,5% к концу 2022 года.

С начала года российские банки выдали ипотечных кредитов больше, чем за весь 2020 год. Всплеску спроса, похоже, не помешали ни изменений условий льготных программ, ни рост ключевой ставки.

- Если в январе средняя ставка по ипотечным кредитам колебалась в рамках 7,2–7,3%, то к концу октября 2021 года она выросла до 8,05–8,5%. В I квартале 2022 года можно ожидать роста ставок по ипотеке до 8,7–9%, - комментирует "Известиям" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари».