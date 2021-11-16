Губернатор Василий Орлов: «Хирургический корпус больницы в Тынде после капремонта обеспечит медпомощью не только жителей Приамурья, но и других регионов»

Обновленный хирургический корпус тындинской больницы в ноябре принял первых пациентов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Первых пациентов в ноябре принял обновленный хирургический корпус больницы в Тынде Амурской области. После капительного ремонта и модернизации медучреждение стало одним из самых современных не только в Приамурье, но и на всем Дальнем Востоке. В корпусе провели масштабный ремонт и оснастили его уникальным оборудованием мирового уровня. Теперь тындинская больница может принимать пациентов не только из северных районов Амурской области, но и из других регионов.

До реконструкции несколько отделений больницы были разбросаны по разным зданиям. Сейчас все они сосредоточены на одной территории, что сделало процесс оказания медпомощи более комфортным и для врачей, и для больных. Пациенты могут проходить всех специалистов и разные виды диагностики в одном здании. Для тех, кто приезжает на обследование или лечение из других населенных пунктов, в корпусе оборудованы специальные комнаты гостиничного типа с душевыми.

- В отремонтированном здании хирургического корпуса уже начали принимать первых пациентов. Медпомощь будет оказываться не только жителям Тынды, Тындинского, Зейского, Сковородинского районов, но и при необходимости жителям других регионов, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - При поддержке сенаторов в учреждении закуплено и установлено современное оборудование мирового уровня. Можно с уверенностью сказать, что тындинская больница теперь сможет обеспечить качественной медпомощью не только жителей Приамурья, но и других регионов.

Здание хирургического корпуса было построено в 1980 году. Бывший владелец - ОАО «РЖД» - передал его больнице города Тынды в 2016 году. В корпусе общей площадью более 9 тысяч квадратных метров давно не проводился ремонт, часть помещений была законсервирована. Линолеум на полу износился, сантехника была в неудовлетворительном состоянии, окна и двери требовали замены. Сейчас это современное, светлое и комфортное здание. Первыми обновленную больницу оценили юные пациенты из детского отделения, расположенного на третьем этаже семиэтажного корпуса.

- Получилось так, что за медицинской помощью к ним обратились жители Омска. Пациенты отметили, что наше лечебное учреждение не уступает самым современным медцентрам из других регионов страны, - рассказал главный врач тындинской больницы Андрей Козлов.

Ремонт в здании почти закончен, последние работы сейчас ведутся только на седьмом этаже и в подвальном помещении. Почти готовы к запуску лифты – они заработают в ближайшее время.

Ранее глава Приамурья Василий Орлов сообщил, что на ремонт медицинских учреждений в 2021 году были выделены беспрецедентные суммы. На реконструкцию организаций здравоохранения в Амурской области из регионального бюджета направлено более 950 миллионов рублей. Всего до 2025 года запланировано более 60 мероприятий, среди которых не только капитальные ремонты, но и строительство новых зданий.