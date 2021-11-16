Среди заемщиков микрофинансовых организаций стало больше самозанятых и предпринимателей

Среди заемщиков МФО в 2021 году стало больше самозанятых и предпринимателей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir выяснили, что среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в 2021 году стало больше самозанятых и тех, кто занимается предпринимательством. Об этом во вторник, 16 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что подавляющее число заемщиков МФО - наемные сотрудники, но их количество за 2021 год уменьшилось с 73,7% до 69,8%. При этом, число самозанятых, учредителей фирм и индивидуальных предпринимателей за третий квартал 2021 года достигло 19,5%.

"Известия" рассказывали, что с начала 2021 года уровень долговой нагрузки россиян вырос с 27% до 35%. Общая задолженность достигла 22,64 трлн рублей. Наиболее закредитованными регионами страны стали Республики Тыва (78%), Калмыкия (64%), Ленинградская область (50%), Удмуртия (50%) и Чувашия (50%).

Ранее специалисты выяснили, что основными потребителями микрозаймов являются граждане не старше 35 лет, проживающие в региональных центрах и маленьких городах. Оказалось, что мужчины берут микрокредиты чаще, чем женщины, передает "Российская газета".