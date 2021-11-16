В период нерабочих дней в России выросло число DDoS-атак на онлайн-магазины Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики компании StormWall сообщили изданию "Газета.ru", что в начале ноября 2021 года был зафиксирован всплеск DDoS и других хакерских атак на деятельность связанную с распространением, рекламированием, продвижением, продажей услуг или товаров через Интернет.

"Самое большое число DDoS-атак было направлено на онлайн-магазины по продаже техники (45%), одежды и обуви (32%) и косметики (17%). Также хакеры атаковали интернет-магазины по продаже мебели (3%), товаров для дома (2%) и другие (1%). Основным мотивом DDoS-атак являлось вымогательство, но также причиной могла быть конкурентная борьба, которая обычно усиливается в конце года", - рассказали в компании.

Эксперты связывают всплеск мошенничества с вводом ограничений против коронавируса. По их мнению, за этот период выросла популярность онлайн-шопинга.

Ранее в компании "Ростелеком" зафиксировали рост числа DDoS-атак на российские компании. В течение трёх кварталов текущего года их количество выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает RT.