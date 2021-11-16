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Общество16 ноября 2021 13:02

Специалист по проблеме космического мусора рассказал, что вероятность столкновения МКС с обломками мала

Эксперт рассказал, что за все время существования станции "не было ни одного серьезного случая, были удары мелких частиц"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Специалист по проблеме космического мусора рассказал, что вероятность столкновения МКС с обломками невелика Фото: пресс-служба Роскосмоса

Специалист по проблеме космического мусора рассказал, что вероятность столкновения МКС с обломками невелика Фото: пресс-служба Роскосмоса

Специалист по проблеме космического мусора Андрей Назаренко в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что вероятность столкновения с обломками на высоте МКС невелика, и большой опасности для станции нет.

"Американцы часто кого-то пугают. Обломки опасны, но не так уж страшен черт, как его малюют. Ситуация простая: если они образуются на высоте более 500 километров, они нестрашны.", - пояснил он в беседе с изданием.

Назаренко добавил, за все время существования станции "не было ни одного серьезного случая, были удары мелких частиц".

Напомним, в Госдепартаменте США обвинили Россию в угрожавшем МКС испытании противоспутникового оружия. Так, по словам Энтони Блинкена, "проведение Россией испытаний противоспутниковой ракеты привели к появлению тысяч опасных обломков на космической орбите", сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что МКС грозит столкновение с космическим мусором. На МКС весь день будут закрыты люки между основными модулями, передает ОТР.