Специалист по проблеме космического мусора рассказал, что вероятность столкновения МКС с обломками мала

Специалист по проблеме космического мусора рассказал, что вероятность столкновения МКС с обломками невелика Фото: пресс-служба Роскосмоса

Специалист по проблеме космического мусора Андрей Назаренко в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что вероятность столкновения с обломками на высоте МКС невелика, и большой опасности для станции нет.

"Американцы часто кого-то пугают. Обломки опасны, но не так уж страшен черт, как его малюют. Ситуация простая: если они образуются на высоте более 500 километров, они нестрашны.", - пояснил он в беседе с изданием.

Назаренко добавил, за все время существования станции "не было ни одного серьезного случая, были удары мелких частиц".

Напомним, в Госдепартаменте США обвинили Россию в угрожавшем МКС испытании противоспутникового оружия. Так, по словам Энтони Блинкена, "проведение Россией испытаний противоспутниковой ракеты привели к появлению тысяч опасных обломков на космической орбите", сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что МКС грозит столкновение с космическим мусором. На МКС весь день будут закрыты люки между основными модулями, передает ОТР.