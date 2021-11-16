Красный Крест заявил о 10 погибших мигрантах на белорусско-польской границе Фото: REUTERS

В Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) рассказали о 10 мигрантах на белорусско-польской границе, погибших из-за минусовой температуры.

"Мы призываем предоставить доступ Красному Кресту и другим гуманитарным организациям, чтобы все нуждающиеся люди на границе и в других местах могли получить медицинскую и гуманитарную помощь", — цитирует главу отдела МФКК по стихийным бедствиям, климату и кризисам в Европе Андреаса фон Вайссенберга Lenta.ru.

В организации также сообщили, что локальные отделения Красного Креста в Белоруссии, Польше и Литве получили дополнительное финансирование. По мнению главы МФКК, гуманитарные организации должны предоставить переходящим границу людям еду, лекарства, предметы гигиены, одежда и средства защиты от коронавируса.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские пограничники, принявшие участие в отражении штурма мигрантов на границе с Белоруссией, получат денежную премию. По его словам, благодаря действиям солдат на границе "Польша по-прежнему находится в безопасности", передает RT.