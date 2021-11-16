Мигрантов в России планируют контролировать с помощью мобильного приложения Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал, как может измениться миграционная политика России в 2024 году. Сейчас готовится масштабная реформа миграционного законодательства. На службу системе придет всеобъемлющая цифровизация, которая заменит бумажную волокиту.

Появится цифровой сервис регистрации граждан по месту пребывания. Это будет мобильно приложение с неотключаемой геолокацией. Оно будет отслеживать человека и сопоставлять с адресом регистрации.

- Такое новшество позволит убрать огромную коррупционную черную дыру, в которую мигранты сейчас загнаны насильственно, - делится с сайтом mk.ru Коженов.

Что касается возможного нарушения приватности и отслеживания, то это никого не смущает.

- Я за то, чтобы все всех отслеживали в автоматическом режиме, и сам готов быть объектом отслеживания. Не вижу в этом проблемы. Ни к чему переживания, что спецслужбы, дескать, знают о наших перемещениях... Они и так это знают. Но одно дело — автоматически отслеживать, другое дело — на каждого интересующего органы человека заводить оперативно-розыскное дело, - говорит общественник.

По его мнению, максимальная автоматизация системы контроля позволит искоренить коррупционную составляющую.