Шойгу призвал Армению и Азербайджан не провоцировать эскалацию обстановки Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами Министерств обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. В ходе бесед Шойгу призвал стороны не провоцировать эскалацию обстановки.

«Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки», – рассказали журналистам в российском оборонном ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 16 ноября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обратился к российскому руководству с призывом защитить суверенную территорию республики. Такое заявление он сделал в связи с волнениями на армяно-азербайджанской границе. По его словам, если переговоры между Ереваном и Баку зайдут в тупик, то Армения будет надеяться на военную поддержку России.