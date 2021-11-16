WP: власти США планируют объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Таким образом США планируют наказать Китай за якобы нарушение прав человека Фото: REUTERS

США планируют объявить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщили источники журналиста Джоша Рогина из газеты The Washington Post.

По данным инсайдеров, администрация президента США Джо Байдена пока не приняла окончательное решение по этому вопросу, тема еще обсуждается. Но американскому лидеру советуют все же объявить бойкот - в этом случае никто из представителей властей США не посетит спортивные соревнования, которые пройдут в феврале 2022 года.

Отмечается, что Байден должен озвучить свое решение до конца ноября. Таким образом Белый дом хочет ответить Китаю на нарушения прав человека, которые, по мнению американских властей, допускает КНР.

Как ранее писал сайт kp.ru, МОК согласовал и утвердил олимпийскую форму российских атлетов на зимние Олимпийские игры в Пекин-2022. На ней будут цвета российского триколора и эмблема олимпийского комитета России.