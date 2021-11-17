Определились возможные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ — 2022 по футболу

С кем именно будет играть сборная России, станет известно 26 ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 16 ноября, стали известны все возможные соперники сборной России на первом этапе стыковых матчей квалификации чемпионата мира – 2022 по футболу в Катаре.

Прямую путевку на турнир из европейской группы завоевали десять команд: Англия, Бельгия, Германия, Испания, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Нидерланды. Остальные сборные, которые на этапе отбора заняли вторые места, а также два лучших представителя Лиги наций будут бороться за право принять участие в ЧМ – 2022 в стыковых матчах весной.

В стыках сыграют 12 команд, матчи будут проходить в два этапа, а сборные поделят на шесть пар. Среди потенциальных соперников наших футболистов оказались Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. Как отмечает «КП» – спорт», матч с Украиной, УЕФА, вероятнее всего, разведет.

С кем именно будет играть сборная России, станет известно позже: жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе.