60% российских туроператоров оказались под угрозой банкротства из-за пандемии

В зоне риска малые и средние туроператоры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свыше 60% российских туроператора рискуют стать банкротами, если правительство России не продлит сроки погашения долгов перед туристами, которых не смогли отправить на отдых за рубеж из-за пандемии коронавируса, следует из письма представителей турбизнеса к Кабмину и Ростуризму. Об этом сообщает газета "Известия".

В Российском союзе туриндустрии пояснили, что долги туроператоров перед клиентами в связи с пандемией достигли 25 млрд рублей, в то время как объем страховых средств составляет только 7 млрд. Если власти России не пойдут на компромисс, то под угрозой банкротства окажутся больше половины игроков на рынке, утверждают в организации.

"Речь идет о количестве компаний, но не объеме туристов, которых они отправляют на отдых. Крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет, - уточнил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. - Под угрозой — средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны".

В качестве решения проблемы представители турбизнеса предлагают дать очередную отсрочку по срокам исполнения обязательств. Сейчас она действует до 31 декабря 2021 года. В противном случае многие россияне могут остаться и без туров, и без денег, утверждают в Российском союзе туриндустрии.