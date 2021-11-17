В Казахстане расследуют дело о незаконном лишении свободы россиянина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Казахстана начала расследование о незаконном лишении свободы гражданина России. По его словам, он на протяжении 20 лет находился в трудовом рабстве в Карагандинской области.

Как рассказали журналистам в департаменте полиции Карагандинской области, россиянин записал видеоролик, в котором сообщил, что его незаконно удерживают в одной из зимовок. Правоохранители начали досудебное расследование инцидента.

Уточняется, что мужчину в течение 20 лет принуждал к труду 44-летний житель Шетского района Карагандинской области. Сейчас подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия.

Тем временем время посольство России в Казахстане начало проверку обстоятельств этого дела. Российские дипломаты выехали на место, где предположительно гражданин РФ удерживался в незаконном рабстве.

Как писал сайт kp.ru, ранее мужчина целый год подвергался издевательствам, попав в рабство в дагестанском Буйнакске.