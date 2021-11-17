Переводчик языка жестов и решение для распознавания ковида: названы проекты-победители Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AIIJC

Источник: https://www.facebook.com/aiijc.official

Представьте себе, что появилось такое решение, которое может самостоятельно по снимкам компьютерной томографии определить, как сильно и в каких именно областях легкие человека поражены коронавирусом. Насколько оно может помочь работе медиков!

Или же, например, переводчик с языка жестов. Нейросеть, которая может распознать буквы дактильной азбуки и даже отдельные слова, а потом перевести в текст. Такой сервис очень необходим людям с особенностями.

«Пока что» – ключевые слова. Но будущее может стать реальностью, ведь именно такие проекты разработали школьники – участники международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AIIJC, организованного Сбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта.

Церемония награждения победителей прошла в рамках международной конференции AI Journey 2021. Десять номинаций, 14 лучших команд и призовой фонд – 13 миллионов рублей.

– Принято считать, что передовые решения в сфере искусственного интеллекта создаются исключительно в лабораториях людьми с университетскими дипломами, – сказал, вручая награды, первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Но наш конкурс для школьников показал, что возраст не имеет определяющего значения для развития прорывных технологий. На выходе мы получили решения, которые после незначительной доработки имеют хороший потенциал для тиражирования и промышленного внедрения.

Напомним, конкурс включал несколько этапов. Сначала школьники-участники решали квалификационные задачи. На этом отборочном этапе к конкурсу присоединилось более 26 тысяч ребят из 101 одной страны мира!

Потом те, кто прошел первый этап, объединялись в команды, выбирали один из 10 тематических треков и разрабатывали решения для использования в самых разных сферах: от транспорта до образования. Все конкурсные задания разработали в компаниях экосистемы и подразделениями Сбера. Это реальные задачи, которые сегодня стоят перед технологичным бизнесом.

– При этом многие являются социальными и призваны решать важнейшие задачи в сфере медицины, образования, развития инклюзивной среды, – подчеркнул Александр Ведяхин. – То есть в конечном счете – улучшать качество жизни миллионов людей.

КОНКРЕТНО

Команды – победители конкурса AIIJC и их решения

Номинация: «Инклюзивная среда» от Лаборатории виртуальной и дополненной реальности Сбербанка.

Победители: команда Prodam_garage (Россия, Казахстан).

Что сделали: переводчика, который с помощью нейросети способен распознавать буквы дактильной азбуки и отдельные слова жестового языка, а затем переводить их в текст.

Номинация: «Обработка естественного языка (NLP)» от SberDevices.

Победители: команда Dark LED Team (Россия).

Что сделали: чат-бота, отвечающего на вопросы по тексту с использованием различных источников. Разработанный алгоритм помогает ИИ отвечать на вопросы, пользуясь базой знаний и открытыми источниками.

Номинация: «ИИ в нейромаркетинге» от Лаборатории нейронаук Сбербанка.

Победители: команда «Момент времени» (Россия).

Что сделали: разработали решение, которое помогает определить уровень развития «мягких» навыков у респондента с помощью анализа переписки.

Номинация: «ИИ в транспорте» от Ситимобил.

Победители: команда «ML-шарики» (Россия).

Что сделали: на основе анализа отзывов создали алгоритм, который делит водителей такси на группы по информации о поездке, местоположению водителя и комментариям от пассажиров. Группы отражают мастерство и безопасность управления автомобилем.

Номинация: «ИИ в геосервисах» от компании 2ГИС.

Победители: команда FTL (Беларусь).

Что сделали: алгоритм, который может классифицировать дорожные знаки, распознавать отдельные атрибуты, например цифры на знаке, обозначающие границу максимальной скорости.

Номинация: «ИИ в медицине», которую курировали эксперты СберМедИИ.

Победители: команда CovidBusters (Россия).

Что сделали: приложение, которое по КТ-снимкам определяет области поражения легких, вызванного коронавирусной инфекцией, а также степень поражения в процентах.

Номинация: «ИИ в образовании» от СберОбразования.

Победители: команда Benders (Казахстан).

Что сделали: веб-сайт и чат-бот, позволяющие переводить тексты школьных задач без искажения смысла между категориями (спорт, музыка, литература, животные).

Номинация: «Подбор персонала» от Работа.ру.

Победители: команда «Потом придумаю» (Россия, Украина).

Что сделали: алгоритм, который может помочь работодателю и кандидату классифицировать профессии на базе вакансий, упрощать поиск, автоматически подбирать резюме или кандидатов, влиять на рекомендации вакансий.

Номинация: «ИИ в робототехнике» от Лаборатории робототехники Сбербанка.

Победители: команда Nirvana (Россия).

Что сделали: создали симуляционную модель захвата кухонного чайника манипулятивной рукой.

Номинация «Креативные индустрии».

Победители: первое место и приз в 1,5 миллиона рублей получили участники команды Team Name (Россия). Места со второго по пятое заняли: The Moscow (Россия), Sunrise Watchers (Россия), Aghanim (Россия), Shaleen Bhartiya (Индия).

Что сделали: команды создавали алгоритм, который смог бы по текстовой строке и заданному жанру сгенерировать цельное видеопроизведение, имеющее художественную ценность и включающее в себя синхронизированные видео-, голосовую и музыкальную дорожки.