Приморского депутата от КПРФ Самсонова задержали по подозрению в педофилии

Силовики проводят обыск в квартире депутата / Фото: кадр из видео

Депутата Законодательного собрания Приморского края от партии КПРФ Артема Самсонова задержали во Владивостоке по обвинению в сексуальных отношениях с лицом, не достигшим 16 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника депутата Юрия Кучина.

По его словам, против коммуниста выдвинули обвинение по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

"В данный момент идет обыск в квартире депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова, - уточнил Кучин. - На обыск никого не допустили. С депутатом находится адвокат Наталья Касилова".

Возле дома депутата также собрались представители СМИ, общественники и коллеги Кучина по Законодательному собранию Приморского края.

Как ранее писал сайт "КП-Дальний Восток", силовики задержали Самсонова по пути в Уссурийск в среду, 17 ноября. Автомобиль, в котором он находился, остановили для проверки документов примерно в 13:30 по местному времени. Задержание произвели сотрудники СОБРа.