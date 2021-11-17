Правительственная комиссия одобрила законопроект о праве отцов-одиночек на маткапитал Фото: Архив "КП"

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о праве на материнский капитал отцов, воспитывающих детей от суррогатных матерей.

Согласно документу, право на материнский капитал получат мужчины, которые являются единственным родителем второго, третьего и последующих детей, рожденных от суррогатных матерей после 1 января 2007 года, и первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. Получить средства смогут только отцы, воспитывающие детей совместно с женщиной, ставшей их приемной матерью, передает «Коммерсант».

По законопроекту, в случае смерти отца или лишения его родительских прав материнский капитал сможет получить его законная супруга. Если же она умрет или в ее отношении будет отменено усыновление, право на господдержку перейдет детям, не достигшим совершеннолетия, или совершеннолетним, которые обучаются в очной форме, до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет, сказано в документе.