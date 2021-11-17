Жительница Карелии пряталась в лесу от приставов из-за алиментов

Приставы нашли нерадивую мать в лесу Фото: Мария ЛЕНЦ

Карельские судебные приставы по лесам искали горе-мать, которая отказалась платить алименты собственным детям. За несколько лет женщина накопила задолженность в 800 тысяч рублей, но ничего не сделала для исправления ситуации. На работу она так и не устроилась.

- Приставы неоднократно направляли женщину в Центр занятости, но все попытки трудоустройства были безуспешны. Мать продолжала уклоняться от уплаты алиментов, не исполняя решение суда. Ее привлекли к обязательным работам в качестве административного наказания, - пишет «КарелИнформ».

Но и это не возымело действия. Женщина отрабатывала повинность урывками, забывая выходить на смену. Тогда ее отправили под арест на пару суток для прояснения сознания. После выхода из изолятора алиментщица заявила, что переезжает к сестре в Петрозаводск. Но пришедшие по новому адресу приставы должницу не обнаружили.

После этого в отношении женщины возбудили уголовное дело и объявили ее в розыск. Поиски привели приставов к деревне Пигматка Медвежьегорского района Карелии. Нашли алиментщицу в лесу, где она скрывалась от правосудия. Задержанную передали полиции, теперь нерадивую мамашу ждет суд.