Автоматика отключила от сети первый энергоблок БелАЭС

На Белорусской АЭС автоматика отключила от сети первый блок. Фото: Сергей ГАПОН

Первый энергоблок Белорусской АЭС 17 ноября был отключен от сети. Отключение произошло автоматически, сообщили в пресс-службе предприятия.

«17 ноября в 10.33 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики», - говорится в сообщении на официальной странице БелАЭС в Facebook.

Специалисты проводят диагностику и анализ работы технологических систем атомной станции.

«Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме», - уточнили на БелАЭС.

Первый энергоблок Белорусской АЭС начал работу 3 ноября 2020 года. В сентябре Министерство энергетики Белоруссии заявило о 90-процентной готовности второго блока атомной электростанции. До конца года в активную зону реактора второго энергоблока намерены загрузить ядерное топливо, что положит начало этапу физического пуска блока. Предполагается, что второй блок БелАЭС начнет работу в 2022 году.