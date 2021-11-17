Хуснуллин заявил о решении проблемы обманутых дольщиков

Марат Хуснуллин рассказал о решении проблемы обманутых дольщиков. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В России практически решили проблему восстановления прав обманутых дольщиков. Об этом 17 ноября заявил в эфире телеканала «Россия-24» заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Мы практически разобрались с обманутыми дольщиками», - сказал он.

По словам Хуснуллина, по всей стране было зафиксировано порядка 200 тысяч человек, которые пострадали от обмана при долевом строительстве жилья.

«За последний год мы полностью закрыли 37 тысяч, по 51 тысяче мы приняли решения. Дальше дело техники - либо выплаты компенсаций, либо строительство. Еще порядка 46 тысяч в проработке", - рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что решить проблему обманутых дольщиков российское правительство должно до 2024 года. В ряде случаев решение задерживается из-за необходимости урегулирования юридических вопросов. Так, часто проблемные объекты начинали возводить на непригодных для строительства жилья землях, и разрешения на проведение работ у подрядчиков не было, привел пример Марат Хуснуллин.

В то же время Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства приводит последнюю информацию по восстановлению прав обмануты дольщиков.

«По итогам очередного заседания Наблюдательного совета приняты решения по 49 домам в 13 регионах, которые позволят восстановить права еще 4 126 пострадавших граждан. Из них 2 810 человек после завершения строительства объектов получат квартиры, 1 316 человек претендуют на выплаты компенсаций», - сообщается 17 ноября на сайте Фонда со ссылкой на Марата Хуснуллина.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Краснодарском крае в 2021 году 1231 обманутый дольщик уже получил выплаты на общую сумму более 3,2 млрд рублей.