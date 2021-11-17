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Общество17 ноября 2021 12:34

Ученый назвал испытание космического оружия на низкой орбите самым безопасным способом

Димитриос Строикос рассказал, что тенденция к проведению испытаний наметилась после запуска противоспутникового оружия Китаем в 2007 году
Андрей ЧЕРНЕНКО
Ученый назвал испытание космического оружия на низкой орбите самым безопасным способом Фото: пресс-служба Роскосмоса

Ученый назвал испытание космического оружия на низкой орбите самым безопасным способом Фото: пресс-служба Роскосмоса

Исследователь Лондонской школы экономики и главред международного журнала Space Policy Димитриос Строикос в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что испытания противоспутникового оружия на низкой орбите позволяют космическому мусору быстро вернуться в атмосферу Земли.

"Разработка и испытание космического оружия является важной тенденцией, представляющей собой фундаментальную проблему для долгосрочной устойчивости космоса", - отметил он.

Строикос добавил, что тенденция к проведению испытаний наметилась после запуска противоспутникового оружия Китаем в 2007 году.

Напомним, Госдеп пригрозил ответить России на испытания противоспутникового оружия. По их мнению, обломки космического мусора "угрожают интересам всех стран", передает ФАН.

Ранее МКС грозила угроза столкновения станции с космическим мусором. Космонавтам даже пришлось перейти на корабли, пристыкованные к станции, сообщает ОТР.