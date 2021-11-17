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Общество17 ноября 2021 13:10

ТАСС первым из мировых СМИ открывает корпункт на Международной космической станции

Первым корреспондентом станет космонавт Мисуркин
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
ТАСС первым из мировых СМИ открывает корпункт на Международной космической станции

ТАСС первым из мировых СМИ открывает корпункт на Международной космической станции

Фото: Кадр видео

Агентство ТАСС первым из мировых СМИ откроет постоянное представительство на Международной космической станции (МКС). В среду, 17 ноября, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписали соответствующий Меморандум о сотрудничестве, подразумевающий реализацию совместного проекта агентства и госкорпорации.

Удостоверение спепцкорра ТАСС на орбите под № 1 получит Герой России космонавт Александру Мисуркину, который полетит на станцию 8 декабря. Вместе с ним на МКС отправятся японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов

Фото: Кадр видео

Сообщается, что Мисуркин уже «настроен» на новости, а также собирается рассказывать о жизни и работе на станции. Уточняется, что его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео увидеть на сайте агентства.

Как отметил гендиректор ТАСС, агентство всегда стремится быть там, где происходят новости. «Для нас невероятная честь считать российских космонавтов нашими коллегами, с нетерпением ждем новостей и удивительных кадров с орбиты», - заявил он.

Глава Роскосмоса, в свою очередь, выразил уверенность, что открытие на станции корпункта позволит рассказать об отечественной космонавтике большему количеству людей.