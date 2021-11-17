ТАСС первым из мировых СМИ открывает корпункт на Международной космической станции Фото: Кадр видео

Агентство ТАСС первым из мировых СМИ откроет постоянное представительство на Международной космической станции (МКС). В среду, 17 ноября, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписали соответствующий Меморандум о сотрудничестве, подразумевающий реализацию совместного проекта агентства и госкорпорации.

Удостоверение спепцкорра ТАСС на орбите под № 1 получит Герой России космонавт Александру Мисуркину, который полетит на станцию 8 декабря. Вместе с ним на МКС отправятся японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов Фото: Кадр видео

Сообщается, что Мисуркин уже «настроен» на новости, а также собирается рассказывать о жизни и работе на станции. Уточняется, что его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео увидеть на сайте агентства.

Как отметил гендиректор ТАСС, агентство всегда стремится быть там, где происходят новости. «Для нас невероятная честь считать российских космонавтов нашими коллегами, с нетерпением ждем новостей и удивительных кадров с орбиты», - заявил он.

Глава Роскосмоса, в свою очередь, выразил уверенность, что открытие на станции корпункта позволит рассказать об отечественной космонавтике большему количеству людей.