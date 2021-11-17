Умер Игорь Денисов, последний министр здравоохранения СССР

Игорь Денисов, Фото: Валентин Черединцев/ТАСС

В среду, 17 ноября, в возрасте 80 лет ушел из жизни последний министр здравоохранения Советского Союза (1990-1991) академик РАН Игорь Денисов. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

«Это невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества страны. Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача, прошел путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР... Разделяем скорбь и тяжесть утраты», - заявил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко, слова которого приводит пресс-служба.

Гражданская панихида пройдет в пятницу, 19 ноября, в Москве в храме Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле.

Российский хирург и государственный деятель Игорь Денисов в период с 1983 по 1987 годы занимал должность ректора Рязанского медицинского института, а в 1990-1901 годы был министром здравоохранения Советского Союза. Кроме того, он был первым проректором Первого МГМУ им. И. М. Сеченова с 2004 по 2011 годы.