Создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн госпитализирован в Москве

Марк Рудинштейн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кинопродюсер Марк Рудинштейн, создавший фестиваля «Кинотавр», находится в больнице. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила его помощница.

«Марк Григорьевич лежит в больнице, он в сознании», - приводит ТАСС слова помощницы кинопродюсера.

Ранее некоторые издания сообщили о госпитализации 75-летнего Марка Рудинштейна с сердечным приступом.

Известно, что в сентябре кинорежиссёр перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

Советский и российский продюсер и актер Марк Рудинштейн является создателем и продюсерам кинофестиваля «Кинотавр». Он также продюсировал фильмы начал с 1990 года, когда при его участии в свет вышли шесть картин.

Кроме того, Рудинштейн известен как актер. Он сыграл примерно 30 ролей. В 2000 году артиста наградили золотой медалью ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино».