В Госдуму поступило представление генпрокурора о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Валерий Рашкин. Фото: Алексей ЩЕРБАК/ТАСС

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату поступило представление генпрокурора России Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина.

- В Государственную думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина, — сообщил политик журналистам.

Ранее Володин уточнял решение будут принимать все депутаты Госдумы при помощи голосования и после того, как выслушают аргументы генпрокурора.

Напомним, ночью, 29 октября, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан с разделанной тушей лося в багажнике в Лысогорском районе Саратовской области. Его подозревают в незаконной охоте. Кроме того, Рашкин отказался от медосвидетельствования - его также подозревают в пьяном вождении авто.