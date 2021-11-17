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Общество17 ноября 2021 14:33

В Госдуму поступило представление генпрокурора о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Спикер Вячеслав Володин уточнял, что депутаты будут принимать решение об этом голосованием
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Валерий Рашкин. Фото: Алексей ЩЕРБАК/ТАСС

Валерий Рашкин. Фото: Алексей ЩЕРБАК/ТАСС

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату поступило представление генпрокурора России Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина.

- В Государственную думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина, — сообщил политик журналистам.

Ранее Володин уточнял решение будут принимать все депутаты Госдумы при помощи голосования и после того, как выслушают аргументы генпрокурора.

Напомним, ночью, 29 октября, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан с разделанной тушей лося в багажнике в Лысогорском районе Саратовской области. Его подозревают в незаконной охоте. Кроме того, Рашкин отказался от медосвидетельствования - его также подозревают в пьяном вождении авто.