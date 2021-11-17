Патрушев и помощник Байдена по нацбезопасности договорились повышать доверие между странами

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в Совбезе РФ, уточнив, что переговоры состоялись в рамках подготовки контактов на высшем уровне.

Сообщается, что Патрушев и Салливан договорились о работе над улучшением атмосферы отношений Москвы и Вашингтона, а также повышением доверия между двумя странами.

«В ходе беседы Николай Патрушев и Джейкоб Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами», - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что состоявшаяся беседа была конструктивной и состоялась в рамках подготовки предстоящих контактов России и США на высшем уровне. «Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне», - говорится в заявлении по итогам телефонного разговора.