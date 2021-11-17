В России насчитали более 4 млн бездомных животных

В России посчитали бездомных животных, их оказалось 4 миллиона. Фото: REUTERS

В России подсчитали бездомных животных. Согласно исследованию компании Mars Petcare, данные которого приводит ТАСС, в РФ проживает более 4 миллиона кошек и собак, не имеющих хозяев. Это 6% от общей популяции уличных животных в девяти странах мира. Причем 3,2 миллиона из четырех – бездомные кошки, 735 тысячи – собаки. 144 тысячи кошек и собак находятся в приютах.

Уровень отказа от домашних животных в стране составляет 26%. Это чуть меньше, чем среднемировой показатель, который составляет 28%. В среднем бездомную кошку или собаку хотя бы один раз в день видит соответственно 39% и 38% россиян.

О существовании приютов для бездомных животных знают 96% опрошенных, но 55% не рассматривают возможность взять питомца из приюта.

При проведении исследования было опрошено более 15 000 россиян и проанализированы данные 200 глобальных и локальных источников.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Москве создают единую цифровую базу данных животных, которые содержатся в приютах.